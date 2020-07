De eerste liefde van eeneiige tweeling Ellie Lust en haar zus Marja (53) was dezelfde vrouw. Deze liefde was de aanleiding voor hun allereerste gesprek over hun geaardheid, zo vertellen ze in de YouTube-serie Pride Talk van AVROTROS.

"Een heel kenmerkend verschil bij eeneiige tweelingen is partnerkeuze. Behalve die allereerste keer: toen zijn wij verliefd geworden op hetzelfde meisje, dezelfde vrouw", vertelt Marja Lust. "Ik herinner me dat jij degene bent geweest die mij gevraagd heeft of ik verliefd was op... laten we haar Dieneke noemen, en dat ik dat direct ontkende."

Ellie Lust herinnert zich het gesprek nog goed. "We bleven in de auto zitten, en toen heb ik je dat gevraagd. Jij was met nogal veel haast naar huis gekomen, want... laten we haar Dieneke noemen was bij mij, ik had iets met haar."

Het was de eerste keer dat de vrouwen hun coming-out met elkaar bespraken. Volgens Ellie Lust maakte dit gesprek "een wereld van verschil". "Je kunt het voelen, je kunt het denken, maar als je het nog niet hardop hebt gezegd dan is het nog niet waar."

Andere gasten in de serie Pride Talk, die vanaf maandag zal verschijnen op het YouTube-kanaal van AVROTROS, zijn onder anderen visagist en YouTuber Nikkie de Jager, zanger Jeangu Macrooy en presentator Jurre Geluk.