Jort Kelder heeft inmiddels flink wat relaties gehad, onder anderen met Georgina Verbaan en Lauren Verster, maar zegt het ergens wel fijn te vinden dat hij nog ongebonden is.

"Ik koester mijn solitaire bestaan, maar als er een duif in mijn net vliegt, zien we wel hoe het gaat", zegt hij in het AD.

De 55-jarige presentator noemt zichzelf in de liefde "een dweil". "Ik heb niet echt een indrukwekkend trackrecord."

Ondanks dat zijn relaties vaak op de klippen lopen, wordt hij wel vaak om advies gevraagd. "Soms word ik gebeld door vriendjes die relatieproblemen hebben en dan zeg ik: vraag je werkelijk míj om advies?"

Kelder verblijft momenteel op Terschelling, maar daar loopt het niet bepaald storm op het gebied van vrouwen. "Dit is een plek op aarde waar je ontzettend goed monogaam kunt zijn. Kort pittig met windjack, dat zijn de vrouwen hier. Niet helemaal mijn interesse. Ik leef een afgezonderd leven met mijn Britse kortharige katten Harry en Carlos, en ik ben best gelukkig, hoor."

Wie ook net als Kelder al jaren vrijgezel is, is zijn goede vriend Mark Rutte. Met hem behoudt Kelder al jaren een innige band. Zo zien ze elkaar binnenkort weer op Terschelling. "Dan kijken we naar documentaires, archiefbeelden over de jaren zeventig, het liefst over Joop den Uyl."