Ellen DeGeneres en Portia de Rossi zijn begin juli het slachtoffer geworden van een inbraak. Inbrekers namen diverse spullen mee uit hun woning in Los Angeles.

De politie van Santa Barbara County, in de Amerikaanse staat Californië, bevestigt dat de presentatrice (62) en haar vrouw (47) op 4 juli slachtoffer zijn geworden van een inbraak in een van hun villa's in Los Angeles. Het gaat om de woning in Montecito, niet de woning waarin de presentatrice haar talkshow in coronatijd opneemt.

Volgens de politieverklaring is er bij het koppel ingebroken vanwege hun sterrenstatus. Of de roof in verband kan worden gebracht met eerdere inbraken in omliggende huizen van sterren, zal de komende tijd worden onderzocht.

De waarde van de gestolen spullen is niet openbaar gemaakt. De buit wordt omschreven als "juwelen en luxe horloges".

Het is niet voor het eerst dat inbrekers hun slag slaan in huizen van beroemdheden. In 2008 en 2009 pleegde een groep van zeven jongeren die zich 'The Bling Ring' noemde een serie inbraken in huizen van onder anderen Paris Hilton, Orlando Bloom en Lindsay Lohan. In oktober 2018 werd er ingebroken in villa's van Alanis Morissette, Nicky Minaj, Emmy Rossum, Rihanna en diverse honkbalspelers.

Het is niet bekend of DeGeneres en De Rossi thuis waren ten tijde van de inbraak.