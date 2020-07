Doutzen Kroes zet vraagtekens bij van alles, Kanye West gaat door een pittige tijd en woede over Argentijns tijdschrift dat Amalia 'plussize' noemt. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Het aantal mensen dat met het coronavirus rondloopt neemt weer toe en in verschillende steden worden nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan. Een van de ideeën van het RIVM: vraag influencers te helpen bij het bereiken van een jongere doelgroep en zo duidelijk te maken dat het écht belangrijk is om die 1,5 meter aan te houden, ook als je twintig bent en denkt dat je er niet zoveel last van zal hebben.

Bij Op1 schoven vier influencers aan, die verdeeld waren: ze wilden wel meedenken, maar Dave Roelvink gelooft niet zo in de maatregelen en vindt het dus ook niet echt een goed idee dat met zijn volgers te gaan delen. Op zijn Instagram deelt hij dan ook trots dat quarantaine na Turkije voor hem niet hoeft en dat hij het niet nodig vindt om afstand te houden van zijn vrienden.

Doutzen Kroes zette haar ruim zes miljoen volgers ook aan het denken: het model had de afgelopen maanden urenlang onderzoek gedaan en is er niet zo zeker van dat het coronavirus wel op de juiste manier wordt bestreden. Want moeten we niet allemaal aan de extra vitaminen en is het niet zo dat "de media", de farmaceutische industrie en de overheid met allerlei belangen in deze crisis zitten? Is het bovendien niet makkelijker de mensen onder bedwang te houden als ze angstig zijn?

Een heleboel bekende mensen reageerden uitgelaten op het bericht, maar veel volgers hadden het idee dat het niet al te best met Doutzen gaat. Ook Diederik Jekel, de corona-expert van RTL4, maakt zich zorgen over Doutzen. Hij vindt dat het model angstig klinkt en heeft het idee dat ze deze complottheorie heeft ontwikkeld omdat ze heel onzeker wordt van de situatie waar we nu in zitten. De wetenschapsjournalist heeft geprobeerd Doutzen via privéberichten te bereiken, maar het is niet duidelijk of het model daarop heeft gereageerd of dat ze vindt dat ook Diederik in het complot zit.

Mededogen en empathie tonen

Deze week stond in het teken van de vele vreemde uitspraken van Kanye West. De rapper had zijn eerste campagnemoment voor het presidentschap en liet zich daar uitgebreid uit over zijn politieke standpunten. Huilend vertelde hij de aanwezigen, veelal filmend, dat hij bijna zijn dochter North had "vermoord" omdat hij en Kim Kardashian abortus overwogen. Kanye voegde daaraan toe dat ook hij er om die reden bijna niet geweest was.

Op Twitter ging hij verder: hij vertelde zijn volgers dat Kim en haar moeder Kris hadden geprobeerd hem te laten opnemen vanwege mentale problemen en vergeleek zijn schoonmoeder met Kim Jong-un. Hij riep dat hij, anders dan Kris, er nooit aanmoedigend bij zou staan als zijn kinderen in de Playboy wilden en garandeerde zijn volgers dat van zijn kinderen nooit een sekstape zou lekken.

Hilarisch vonden sommigen het. Maar voor de familie Kardashian/West is er weinig leuk aan. De rapper kampt al jaren met een bipolaire stoornis en vertelde eerder zelf hoeveel effect dat heeft op zijn leven. Zo af en toe komt hij in periodes terecht waarin hij echt zichzelf niet is en heeft hij de grootste moeite met zijn gedachtes te filteren.

Dat iedereen dat meekrijgt is heftig, ook voor hemzelf. Grote kans dat hij niet precies weet hoe hij zich nu profileert en daarom vroeg zijn vrouw de mensen om iets meer begrip. In een Instagramstory riep ze op meer mededogen en empathie te tonen voor mensen met mentale problemen en haar familie de tijd te geven deze periode goed door te komen. Het is te hopen dat iedereen daarnaar luistert.

'Plussize prinses'

Niet alleen in Nederland wordt vol belangstelling op de drie tienerdochters van Willem-Alexander en Máxima gelet: met hun Argentijnse bloed voelt het voor de pers daar toch ook een beetje alsof ze er drie prinsessen bij hebben en dus verschijnt er ook in Argentinië regelmatig een artikel of een fotoreeks van de koninklijke familie.

Alexia viel op en werd als covermodel gebruikt door tijdschriften die vonden dat de prinses uitblonk in schoonheid en uitstekend voor de camera wist te poseren, maar het Argentijnse Caras koos voor een foto van haar zus Amalia en schreef daarbij woorden die hebben geleid tot woede.

Caras noemde Amalia de "plussize prinses", want volgens het blad voldoet de zestienjarige prinses niet aan de schoonheidsidealen. Zonder ook maar even na te denken wat voor effect dit kan hebben op een puberend brein, werd de prinses volledig beoordeeld op haar uiterlijk.

Andere Argentijnse media zijn woedend en hopen dat Amalia zich niets aantrekt van deze vreemde bewoordingen. Zij vinden de prinses prachtig en de publicatie schandalig en beledigend. De familie krijgt er gelukkig weinig van mee: zij genieten van vakantie in Griekenland en zullen de Argentijnse bladen daar niet openslaan.