Renate Blauel, de ex-vrouw van Elton John, eist 3 miljoen Britse pond (zo'n 3,3 miljoen euro) van haar voormalige echtgenoot. John schreef over haar in zijn biografie Me en ze is ook als personage te zien in de filmbiografie Rocketman. Dit is volgens Blauel in strijd met de voorwaarden van hun scheiding, meldt BBC News vrijdag.

John en Blauel waren van 1984 tot 1988 met elkaar getrouwd. Toen ze in 1988 uit elkaar gingen, liet Blauel in de voorwaarden opnemen dat er geen details over hun huwelijk naar buiten zouden worden gebracht. Ze vindt dat John deze voorwaarde heeft geschonden door acht pagina's in zijn biografie aan haar te wijden. In de film wordt Blauel gespeeld door Celinde Schoenmaker. De Nederlandse actrice is enkele minuten in Rocketman te zien.

Blauel zegt dat haar mentale problemen weer opspeelden door de passages in het boek en delen van de film. Ook vindt ze dat de manier waarop hun huwelijk is beschreven niet strookt met de realiteit.

Enkele verzoeken om passages uit het boek te halen, werden ingewilligd. Ze wilde echter ook af van het stuk waarin John zegt nooit de intentie te hebben gehad een gezin met haar te stichten. Dit verzoek werd afgewezen.

Johns team ontkent schending van overeenkomst

Het juridische team van John erkent het bestaan van de overeenkomst, maar vindt niet dat de afspraken zijn geschonden met de film en het boek. Ook zou daarmee geen psychische schade zijn berokkend. De zanger heeft wel eerder in interviews gezegd spijt te hebben van het verdriet dat hij haar heeft bezorgd met het huwelijk en de scheiding.

John bracht in 2019 zijn autobiografie uit. In hetzelfde jaar verscheen de film Rocketman, waarin acteur Taron Egerton de zanger speelt.

John kreeg in 1993 een relatie met David Furnish. De twee sloten in 2005 een geregistreerd partnerschap en stapten in 2014 in het huwelijksbootje. In dat jaar werd in Engeland en Wales het huwelijk opengesteld voor stellen van hetzelfde geslacht. Het stel heeft twee zoons.