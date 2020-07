De curatelezaak van Britney Spears is deze week niet doorgegaan omdat een stel fans weigerde de behandeling van de zaak te verlaten. De fans waren erachter gekomen dat de zaak via Zoom zou dienen en besloten zichzelf aan te melden.

Iedere drie maanden ontmoet een rechter met de betrokken partijen om te kijken of Spears nog langer onder curatele van haar vader moet vallen. De zangeres heeft al ruim elf jaar geen controle over haar financiën en haar carrière. Alle besluiten worden door haar vader gemaakt.

In de zitting zouden persoonlijke details worden besproken en dus moest de zitting achter slot en grendel plaatsvinden. Enkele fans besloten echter het gesprek via Zoom niet te verlaten en hielden zo de zitting op, meldt TMZ. Na twee uur koos de rechter ervoor de zaak uit te stellen.

De laatste maanden duiken steeds vaker verhalen op dat de zangeres een einde zou willen maken aan haar curatele, maar TMZ heeft via goed ingevoerde bronnen begrepen dat er in de afgelopen jaren nooit een aanvraag is gedaan om het conservatorschap te beëindigen.

De Amerikaanse artieste werd in 2008 opgenomen met psychische problemen nadat ze zich met een van haar zoons in de badkamer zou hebben opgesloten, omdat ze geen afstand wilde doen van de voogdij over hen. Niet lang daarna kreeg haar vader Jamie Spears de papieren rond om haar curator te worden. Omdat hij zelf met gezondheidsklachten kampt, is Jodi Montgomery benoemd tot de zorgmanager van de zangeres.