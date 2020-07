Meghan Markle en haar echtgenoot Prins Harry spannen een rechtszaak aan tegen fotografen die beelden van hun gezin maakten. Volgens de aanklacht, die The Hollywood Reporter heeft gepubliceerd, vlogen er meerdere keren drones en helikopters boven hun huis in Los Angeles.

Om foto's te kunnen maken van het echtpaar en hun zoontje Archie, vlogen er soms drie keer per dag drones op zo'n zes meter boven de woning in Los Angeles. Daarnaast zouden er helikopters boven de tuin hebben gevlogen, soms om 5.30 uur 's ochtends.

De aanklacht van Harry en Meghan is gericht aan 'John Doe 1' en 'John Doe 2', omdat het echtpaar niet weet wie de foto's maakten. Via de rechtszaak hopen ze niet alleen achter de identiteiten te komen, maar ook aan mogelijke afnemers duidelijk te maken dat het beeldmateriaal illegaal verkregen is.

Het echtpaar verhuisde eerder dit jaar van Canada naar Los Angeles. Volgens de aanklacht is dit te wijten aan The Daily Mail, die hun woonadres bekend zou hebben gemaakt. Hetzelfde nieuwsmedium zou ook de nieuwe woonlocatie van Meghan en Harry hebben achterhaald, met een hausse aan paparazzi als gevolg.

"De aanklagers hebben alles gedaan om uit de schijnwerpers te blijven", stelt advocaat Michael Kump. "Behalve wanneer het hun werk betrof, waarvan ze zelf ook inzien dat het nieuwswaardig is. Maar de foto's hebben niets met het nieuws te maken. Ze dienen geen publiek belang. De enige reden om zulke invasieve foto's te maken en/of verkopen, is om geld te verdienen aan een kind."

Het is nog niet bekend of en wanneer de rechtszaak in behandeling wordt genomen.