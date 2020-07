Acteur en regisseur Mel Gibson heeft in april een week in het ziekenhuis gelegen vanwege een coronabesmetting. Dat melden verschillende Australische nieuwsmedia, waaronder The Daily Telegraph.

De geboren Australiër zou in de Verenigde Staten zijn behandeld. Een vertegenwoordiger vertelt dat de 64-jarige acteur remdesivir heeft gekregen. "Sindsdien is hij meerdere keren negatief getest, en positief op de antilichamen."

Gibson kwam eind juni in het nieuws omdat actrice Winona Ryder hem beschuldigde van antisemitische en homofobe uitspraken tijdens een feestje in de jaren negentig. De tweevoudig Oscar-winnaar is momenteel in de bioscoop te zien in de actiefilm Force of Nature.