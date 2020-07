Regisseur Guy Ritchie mag de komende zes maanden niet achter het stuur plaatsnemen. De Britse regisseur heeft een rijverbod van een half jaar opgelegd gekregen, nadat hij eerder werd betrapt op het gebruiken van zijn telefoon in de auto, meldt Daily Mail donderdag.

Ritchie werd in november 2019 gezien terwijl hij achter het stuur berichten op zijn telefoon stuurde. Het voorval gebeurde toen Ritchie in Hyde Park in Londen in langzaam rijdend verkeer stond. Een fietser die erom bekendstaat automobilisten die de wet overtreden te filmen, confronteerde de regisseur en speelde de beelden door naar de autoriteiten.

Omdat Ritchie door eerdere overtredingen al punten op zijn rijbewijs had, mag hij nu zes maanden geen auto besturen. De regisseur liet eerder al via zijn advocaat weten dat hij inderdaad de wet had overtreden en dat hij de uitspraak van de rechter niet zou aanvechten.

Ritchie regisseerde films als Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch en RocknRolla. Eerder dit jaar verscheen zijn recentste film The Gentlemen in de bioscoop.