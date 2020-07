Amber Brantsen en haar vriend Rachid Finge verwachten hun eerste kindje. De presentatrice van het NOS Journaal is zwanger en vertelt op Instagram dat ze daardoor laatst onwel werd tijdens een uitzending.

"Nadat de kleine twee weken geleden al zijn/haar eerste publieke tv-optreden had, heb ik veel vragen gekregen over mijn gezondheid. Ik ben op sociale media gediagnosticeerd met van alles, maar geen zorgen, de oorzaak was al lang duidelijk", schrijft Brantsen (30) bij een video op Instagram.

De presentatrice werd onwel tijdens het presenteren van het ochtendjournaal en kreeg van veel kijkers de vraag of alles wel in orde is. Dat blijkt nu het geval: ze heeft alleen een heftig eerste trimester.

"Misselijkheid in combinatie met een extreem lage bloeddruk is een slechte mix. Ik voel me dan ook erg beroerd en dat is de reden dat ik momenteel even niet op tv ben."

Brantsen heeft van de artsen te horen gekregen dat het beter wordt en kijkt uit naar haar eerste kind.