De uitspraak die wordt gedaan in de curatelezaak rond Britney Spears zal vermoedelijk niet in de media worden gedeeld. De rechter heeft besloten dat de uitkomst vertrouwelijk zal blijven, zo meldt The Blast.

Een Amerikaans medium diende een verzoek in om de uitspraak te mogen filmen, maar de rechter weigerde dit.

De 38-jarige zangeres was niet aanwezig bij de zitting, hoewel eerder bekend werd dat ze via een videoverbinding present zou zijn in de rechtszaal.

Spears heeft al ruim tien jaar niet meer zelf controle over haar financiële zaken en haar carrière. De zangeres staat onder curatele en haar zaak werd woensdag weer behandeld voor de rechter, die beslist over haar toekomst.

De Amerikaanse artieste werd in 2008 opgenomen met psychische problemen nadat ze zich met een van haar zoons in de badkamer zou hebben opgesloten, omdat ze geen afstand wilde doen van de voogdij over hen. Niet lang daarna kreeg haar vader Jamie Spears de papieren rond om haar curator te worden.

In 2019 veranderde de situatie van Spears enigszins. Haar vader gaf een deel van het curatorschap op vanwege zijn eigen medische problemen. Hij schoof daarbij de zogeheten zorgmanager van de zangeres, Jodi Montgomery, naar voren om zijn taken over te nemen. Hij behield wel de controle over de bezittingen en financiën van zijn dochter.

De rol van Montgomery zou eerder dit jaar komen te vervallen, maar de hoorzitting hierover werd uitgesteld wegens de uitbraak van COVID-19.