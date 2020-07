Demi Lovato is op het strand ten huwelijk gevraagd door haar vriend Max Ehrich. De zangeres deelt op sociale media foto's van het moment en hoe ze 'ja' zei.

"Ik wist dat ik van je hield op het moment dat ik je ontmoette", aldus Lovato (27) bij de fotoreeks op Instagram.

De zangeres en actrice deelde eind maart dat ze in thuisquarantaine was gegaan en liep per ongeluk een livesessie van haar nieuwe vriend binnen, waardoor de relatie openbaar werd.

"Ik heb nog nooit het gevoel gehad dat iemand zo onvoorwaardelijk van me houdt, naast mijn ouders. Jij legt nooit druk op me om me anders voor te doen en wil alleen maar dat ik de beste versie van mezelf ben. Ik voel me vereerd dat je mij ten huwelijk hebt gevraagd."

Lovato had eind vorig jaar enkele maanden een relatie met model Austin Wilson. De twee gingen in december uit elkaar. Ehrich is bekend van de soap The Young and the Restless. Hoe de twee elkaar ontmoet hebben, is niet bekend.

Lovato keerde in februari terug als zangeres met een optreden bij de Grammy Awards, na een strijd tegen een eetstoornis en een ziekenhuisopname na een overdosis drugs. Onlangs verschenen de nieuwe singles I Love Me en Anyone.