Gravin Eloise, de achttienjarige dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, heeft op Instagram Live vragen van haar volgers beantwoord. Ze vertelde onder meer dat ze een heel normaal leven heeft.

"Echt supernormaal. Ik krijg heel vaak de vraag of ik beveiliging heb, maar dat is echt totaal niet", aldus Eloise, die benadrukte dat ze niet in een paleis woont en tijdens haar eerste studiejaar aan de hotelschool in Amsterdam op de campus zal verblijven.

Ook een kok heeft de familie niet: iedereen kookt gewoon zelf. Eloise kan nog niet echt goed koken, maar hoopt dat te leren tijdens haar opleiding. Haar vader is de beste kok in huis, zo vertelde ze.

De gravin beantwoordde geen vragen over haar nichtjes Alexia, Ariane en Amalia omdat de vragen volgens haar gevoelig liggen en ze niet voor hen wil praten. "Ik weet van mezelf wat ik wel en niet moet posten op Instagram, ik heb daar geen regels voor."

De laatste tijd wordt Eloise, die meer dan 100.000 volgers heeft, steeds vaker herkend op straat en wordt haar gevraagd op de foto te gaan. De gravin vindt dat geen enkel probleem en zegt het leuk te vinden als mensen het vragen.