Ismail Ilgun is sinds juni getrouwd na zeven maanden verloving, meldt hij woensdag via YouTube. De in het verleden als 'treitervlogger' bekende YouTuber vertelt niet wie zijn echtgenote is.

"Niet veel mensen hebben het zien aankomen, sommigen hadden wel een ring gezien", aldus Ismail over zijn geheim gehouden huwelijk. "De dag ik mijn ringen ging halen, had ik 200 euro op mijn rekening". De YouTuber vroeg een vriend om mee te gaan, voor het geval de ringen duurder zouden zijn dan hij kon betalen.

Ismail Ilgun deelt het nieuws over zijn huwelijk. (Foto: Instagram/Ismaililgun)

De 23-jarige Ilgun meldt hij dat hij en zijn echtgenote zijn gaan samenwonen "op de Islamitische manier" zonder eerst een relatie te hebben gehad. "De goede dingen zullen dan nauwelijks opvallen. Want je focust je op het slechte. Dus zie de mindere dingen door de vingers", adviseert de YouTuber.

Ilgun in 2016 bekend na publicatie video's over jongeren Zaandam

Ilgun publiceerde in 2016 video's op YouTube over het leven van jongeren in de Zaanse wijk Poelenburg. Daar zaten ook video's tussen waarin jongeren anderen lastigvallen.

Dat leidde tot de arrestatie van de toen negentienjarige vlogger. Hij werd verdacht van opruiing en aanzetten tot geweld.