Bas van Toor, beter bekend als clown Bassie, moet opnieuw onder het mes. De 84-jarige acteur moet worden geholpen aan spasmes in zijn linkerhand, zo bevestigt hij woensdag tegen Shownieuws.

De spasmes zijn het gevolg van een hersenberoerte in 2017 en veroorzaken bij Van Toor veel pijn. Tijdens de operatie, die eind augustus of begin september plaatsvindt, worden de pezen in zijn pols en handpalm doorgesneden om het zeer te verzachten.

Het wordt de tweede operatie van Van Toor dit jaar. De acteur werd eind mei geholpen aan nierstenen, waarna hij enkele dagen later met hoge koorts opnieuw werd opgenomen in het ziekenhuis. Later bleek dat hij een bloedvergiftiging had.

“Het heeft er enorm om gespannen. Als we niet op tijd hadden ingegrepen, had hij dit niet overleefd", zei zijn dochter Liesbeth destijds tegen Story. "We hebben echt heel veel geluk gehad dat we er op tijd bij waren."