Kim Kardashian heeft woensdag voor het eerst gereageerd op de uitspraken van haar man Kanye West. De 43-jarige rapper, die een gooi doet naar het Amerikaanse presidentschap, liet eerder op de dag weten dat hij probeert te scheiden van de realityster.

West schreef in een serie berichten op Twitter dat Kardashian een grens heeft overschreden toen ze collega-rapper Meek Mill bijna twee jaar geleden ontmoette in een Waldorf-hotel. Sindsdien zou hij proberen een breuk te forceren. Ook liet hij weten dat zijn schoonfamilie twee dokters wilde laten invliegen om hem tegen zichzelf in bescherming te nemen. De berichten zijn later op de dag verwijderd.

Kardashian schrijft in een verklaring op Instagram dat West met de gevolgen van een bipolaire stoornis kampte toen hij de berichten via sociale media verspreidde. "Iedereen die dit heeft of iemand kent die hiermee kampt, weet hoe ongelooflijk complex en pijnlijk het is om het te begrijpen."

"Ik heb nooit in het openbaar gesproken over welke invloed de bipolaire stoornis op ons gezin had, want ik wilde onze kinderen en de privacy van Kanye beschermen. Maar vandaag wil ik er wel op reageren."

"Ik begrijp dat Kanye het mikpunt van kritiek is geworden, omdat hij een publieke figuur is. Hij is een briljante, maar gecompliceerde figuur die niet alleen onder druk staat als artiest en zwarte man, maar ook het verlies van zijn moeder heeft meegemaakt en te maken heeft met de druk die wordt versterkt door zijn bipolaire stoornis. Kanye weet dat zijn woorden soms niet corresponderen met zijn intenties."

'Stoornis heeft geen invloed op zijn dromen'

"De bipolaire stoornis heeft geen invloed op zijn dromen en creatieve ideeën, hoe groot en onbereikbaar ze ook zijn", vervolgt Kardashian. "Dat is een onderdeel van zijn genialiteit. En zoals velen weten, zijn veel van zijn dromen uitgekomen."

"Wij hebben het als samenleving erover gehad dat we aandacht en respect moeten hebben voor het onderwerp. Maar dat moeten we ook opbrengen voor de individuen wanneer ze dat het meest nodig hebben. Ik vraag de media en de mensen om de compassie en empathie die nodig zijn om hier doorheen te komen."

West onthulde in mei 2019 in een interview voor de Netflix-serie My Next Guest Needs No Introduction van David Letterman dat hij kampt met een bipolaire stoornis. Hij deed dat om het taboe op een bipolaire stoornis te doorbreken.

Begin deze maand liet West weten dat hij zich als onafhankelijke kandidaat verkiesbaar wil stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. De verkiezingen vinden in november plaats.