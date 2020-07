Monique Westenberg is jurylid van de schoonheidswedstrijd Miss Nederland 2020, meldt ze via Instagram. De partner van zanger André Hazes neemt op 31 augustus plaats in de jurystoel.

"Dat vind ik zo leuk!", aldus Westenberg over haar jurytaak bij Miss Nederland 2020. De vriendin van Hazes is dinsdag ter kennismaken op excursie geweest bij stichting Hulphond Nederland.

In juni werden de tien finalisten voor de titel Miss Nederland 2020 bekend na een casting in Amsterdam. Onder anderen Miss Nederland 2019 Sharon Pieksma maakte de keuze uit de gegadigden voor een finaleplek.

De zoektocht naar Miss Nederland staat centraal in het tweede seizoen de docusoap Op Jacht Naar De Kroon. Dat programma is vanaf 20 september te zien op RTL 4.