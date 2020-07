Natalie Portman, Eva Longoria en Jennifer Garner zijn mede-investeerder in een nog naamloze nieuw op te richten Amerikaanse vrouwenvoetbalclub, meldt de Amerikaanse vrouwenvoetbalbond NWSL. Naast de actrices zijn ook onder anderen proftennister Serena Williams en oud-voetbalster Mia Hamm investeerder in de voetbalclub die Los Angeles als thuisstad krijgt.

Portman meldt"enthousiast" te zijn om te kunnen aankondigen dat het professioneel vrouwenvoetbal naar Los Angeles komt. De actrice, die een Oscar won voor haar rol in Black Swan, laat weten "trots" te zijn om zich in gezelschap van de andere actrices en sporters te bevinden.

Naast Williams staat ook haar tweejarige dochter Alexis Olympia vermeld als investeerder in de nog naamloze voetbalclub. Ook de partner van de proftennister zou zich onder de investeerders bevinden.

De NWSL verwacht dat de nieuwe profclub vanaf de lente van 2022 deelneemt aan de Amerikaanse vrouwenvoetbalcompetitie. De naam van de club in het land dat in 2019 wereldkampioen vrouwenvoetbal werd, wordt in de loop van 2020 bekendgemaakt.