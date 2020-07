De Britse prins George viert woensdag zijn zevende verjaardag. Prins William en zijn vrouw Kate Middleton hebben recente en oudere foto's van hun zoon gedeeld.

Enkele van de vrijgegeven foto's zijn gemaakt door Kate Middleton.

Prins George is derde in de lijn van de troonopvolging in het Verenigd Koninkrijk. Zijn opa Charles is de eerste als koningin Elizabeth II komt te overlijden, prins William is de tweede en daarna volgt George.

De foto's zijn op de Instagram-pagina van William en zijn vrouw gedeeld.

Het is niet bekend hoe prins George zijn verjaardag viert.

Prins George werd op 22 juli 2013 geboren in het St. Mary's-ziekenhuis in Londen.

Prins George is de oudere broer van prinses Charlotte (5) en prins Louis (2). (Foto's: Instagram/KensingtonRoyal)