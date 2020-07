Britney Spears heeft al sinds 2008 niet meer zelf controle over haar financiële zaken en haar carrière. De zangeres staat onder curatele en haar zaak wordt woensdag weer behandeld voor de rechter, die beslist over haar toekomst. Ondertussen is de hashtag #FreeBritney steeds vaker trending door fans die denken dat de zangeres tegen haar wil al haar vrijheid heeft moeten opgeven. Maar wat is er in de afgelopen jaren precies gebeurd?

Britney Spears werd in 2008 opgenomen met psychische problemen nadat ze zich met een van haar zoons in de badkamer zou hebben opgesloten, omdat ze geen afstand wilde doen van de voogdij over hen. Niet lang daarna kreeg haar vader Jamie Spears de papieren rond om haar curator te worden.

De zangeres kwam bij haar vader onder curatele te staan, wat betekende dat hij beslissingen maakt over haar financiën en haar carrière, maar bijvoorbeeld ook inzicht heeft in haar medisch dossier en beslissingen kan maken over de personen van wie ze bezoek mag ontvangen. Vader Spears deelde het curatorschap met advocaat Andrew Wallet.

Hoewel Spears na het voorval in 2008 en haar publieke mentale problemen in 2007 niet in staat werd geacht om haar eigen beslissingen te maken, ging de zangeres wel snel weer aan het werk. Zo bracht ze het album Circus uit, waarmee ze op een wereldwijde tour ging.

#FreeBritney-beweging

In 2019 veranderde de situatie van Spears enigszins. Haar vader gaf een deel van het curatorschap op vanwege zijn eigen medische problemen. Hij schoof daarbij de zogeheten zorgmanager van de zangeres, Jodi Montgomery, naar voren om zijn taken over te nemen. Hij behield wel de controle over de bezittingen en financiën van zijn dochter.

De rol van Montgomery zou eerder dit jaar komen te vervallen, maar de hoorzitting hierover werd uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus. De zitting werd uitgesteld naar 22 juli.

Rond dezelfde periode vroeg Kevin Federline, de ex-man van Spears en de vader van haar zoons, een contactverbod aan voor haar vader. Hij zou de oudste zoon van de zangeres fysiek hebben mishandeld. Hoewel Spears hier niet voor veroordeeld werd, kwam er een contactverbod van drie jaar. De zangeres zag haar voogdij van 50 procent naar 30 procent dalen.

Het curatorschap over Britney leidde tot de #FreeBritneybeweging, waarbij fans eisen dat de Amerikaanse regering zich buigt over de huidige leefsituatie van de zangeres. Bijna 200.000 mensen hebben een petitie ondertekend waarin ze vragen dat Spears niet meer onder curatele hoeft te staan. Zij hopen dan ook vurig dat de hoorzitting die woensdag plaatsvindt, positieve gevolgen heeft voor hun idool.