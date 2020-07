De relatie van Victoria Koblenko en Evgeniy Levchenko was niet altijd even makkelijk; de twee gingen in 2008 zelfs een paar jaar uit elkaar. Uiteindelijk besloten ze in therapie te gaan. Hoewel dat in het begin een taboe was voor het stel, denken ze achteraf dat ze er veel eerder mee hadden moeten beginnen, vertellen de twee in de nieuwe Nouveau.

"Waren we maar eerder in therapie gegaan, denk ik nu", vertelt Koblenko. "Maar de eerste jaren was dat voor ons een no-goarea, een enorm taboe. Daarom strijd ik er ook voor om psychotherapie uit de taboesfeer te halen. Soms heb je gewoon een derde persoon nodig om de vertaalslag te maken, waardoor je snapt wat iemand werkelijk bedoelt."

Koblenko (39) en Levchenko (42) gingen in 2008 na een relatie van vier jaar uit elkaar, maar werden in 2015 weer een stel. Een jaar later werden ze ouders van een zoon.

Een belangrijke oorzaak van hun tijdelijke breuk was de taalbarrière - hoewel de twee allebei in Oekraïne geboren zijn, denkt Levchenko volgens Koblenko in het Russisch en zij in het Nederlands - maar ook persoonlijke verschillen droegen eraan bij.

'Het was heel wat om in te zien dat we er emotioneel slagveld van maakten'

"Het had ook te maken met een verschil in temperament. Ik kom uit een huishouden waar het normaal was om je stem te verheffen, Lev komt uit een veel gereserveerder gezin", vertelt de presentatrice. Terwijl zij "alles zegt wat ze denkt", leerde de oud-voetballer thuis juist om zijn "emoties te verbloemen en te negeren".

Toen ze communicatielessen kregen van hun therapeuten, kwamen ze erachter dat die verschillende communicatiestijlen hen "stuk hadden gespeeld".

Hoewel Levchenko naar eigen zeggen "nog een lange weg" te gaan heeft, heeft hij ondertussen geleerd dat hij in een relatie moet communiceren en zich af en toe kwetsbaar moet opstellen. "Voor mij was het al een hele stap om te willen inzien dat we er samen een emotioneel slagveld van maakten. En compleet opgebrand waren. Al die ruzies kostten zo veel energie."

Koblenko vertelt dat zij juist geleerd heeft om haar impulsen te beheersen. "Dat is essentieel, en het mooie is: iederéén kan het leren." Levchenko vult aan: "Tot tien leren tellen, daar komt het feitelijk op neer."