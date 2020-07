Frank van der Lende zou deze zomer met zijn vriendin trouwen, maar daar heeft het coronavirus een streep doorheen gezet. De 31-jarige 3FM-dj baalt ervan dat hij het feest moet verschuiven, zegt hij in een interview in VIVA.

"We hadden gelukkig nog geen officiële uitnodigingen gestuurd, alleen de locatie gekozen. We gaan nu een nieuwe datum prikken en dan kunnen we echt aan de slag."

Van der Lende vroeg zijn 27-jarige vriendin vorig jaar ten huwelijk: "Ik had geregeld dat we gingen fietsen en varen in de kleine dorpjes boven Amsterdam-Noord. Vooraf had ik natuurlijk een ring geregeld en toen heb ik een verhaaltje verteld en gevraagd of ze met me wilde trouwen. En ze zei 'ja'."

Volgens Van der Lende zag hij een traditioneel huwelijk vroeger nooit echt zitten, maar ervaringen uit zijn directe omgeving hebben zijn mening veranderd.

"Op een gegeven moment kregen we wat meer bruiloften en ik vond die dagen altijd heel bijzonder. Ik ben ook echt verzot op mijn vriendin, en trouwen is toch wel het summum van liefde. Je spreekt uit dat je je hele leven bij elkaar wilt blijven, tegenover je vrienden, familie en de wereld - hoe mooi is dat?"