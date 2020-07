Modeontwerper Vivienne Westwood heeft zich dinsdag voor het gerechtsgebouw in Londen laten opsluiten in een gigantische vogelkooi. Ze betuigt daarmee haar steun aan WikiLeaks-oprichter Julian Assange, die vecht tegen uitlevering door het Verenigd Koninkrijk aan de Verenigde Staten.

"Ik ben Julian Assange", riep de 79-jarige Westwood via een megafoon richting de omstanders en de toegestroomde journalisten. "Ik ben de kanarie in de kooi. Als ik in de kolenmijn door giftig gas sterf, is dat een signaal. Laat Assange vrij."

Westwood maakte zich al vaker hard voor de vrijlating van Assange. De Amerikaanse autoriteiten willen de 49-jarige Australiër berechten voor in totaal achttien misdrijven, waaronder het hacken van overheidscomputers en een schending van de spionagewet. Tegenstanders zien vervolging als een aanval op de persvrijheid.

De vooraanstaande Britse ontwerper Westwood verdiende door haar leidende rol in de punktijd de bijnaam 'Queen of Punk'. Twee jaar geleden verscheen over haar de documentaire Westwood: Punk, Icon, Activist.