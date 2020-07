Hedy d'Ancona haalt geen troost uit de gedachte ooit herenigd te worden met haar overleden partner, beeldend kunstenaar Aat Veldhoen (1934-2018). Volgens de oud-politica zijn alle mooie dingen tijdelijk, vertelt ze dinsdag in de Volkskrant.

"Schoonheid bestaat bij de gratie van de tijdelijkheid, van de vergankelijkheid", aldus d'Ancona. "Ik heb ongekend rijke herinneringen, maar die tijd is voorbij. Het huis van Aatje is verkocht. Het staat nu leeg."

De 83-jarige d'Ancona haalde wel troost uit de reacties op een postume expositie van Veldhoens werk. "Maar na de expositie krijg je een briefje van de transporteur: we komen de spullen die van u zijn terugbrengen. Dan is het weer stil rondom Aatje, en dan is hij weer een beetje verder weg. Zo gaat het."

Veldhoen schilderde na zijn eerste beroerte in 2004 door met zijn linkerhand. "Na twee jaar kon je het verschil in zijn werk al niet meer zien", aldus d'Ancona, die onder meer minister (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur), senator en Europarlementariër was.

D'Ancona heeft samen met Veldhoen geen kinderen, maar uit een eerdere relatie met televisiemaker Berend Boudewijn kreeg ze een dochter, presentatrice Hadassah de Boer. Veldhoen kreeg acht kinderen uit drie eerdere huwelijken.