Sia heeft veel gehad aan haar vriendschap met de Kardashian-zussen, vertelt ze maandag aan Karson & Kennedy Talk With Famous People. De zangeres, die in het verleden veel last heeft gehad van depressies en paniekaanvallen, "voelde zich heel veilig" bij de reality-sterren.

De Australische zangeres ontmoette Kim Kardashian nadat ze met Jennifer Lopez werkte aan het nummer Limitless, dat "Kim hielp promoten". Nadat Sia hard had gewerkt aan het herstel van "veel complexe PTSS-trauma's", voelde ze een warm welkom van de realityster en haar zussen Kourtney en Khloé Kardashian.

'Kim Kardashian is echt beschermend'

"Ik hou van die meisjes", legde de 44-jarige zangeres uit. "Ik heb ze pas een paar jaar geleden ontmoet, maar de laatste paar jaar waren moeilijk... ik verliet voor zo'n drie jaar letterlijk mijn huis niet, behalve op zondag als ik naar de Sunday Service van Kanye West (Wests kerkdienst, red.) ging omdat de zang zo ongelooflijk mooi was. Toen ik ze ontmoette, voelde ik me veilig. Het was zo raar voor mij dat ik me veilig voelde."

"Na de mis gingen we soms naar het huis van Kourtney om te zwemmen en rond te hangen, en ik voelde me echt heel geborgen", zei Sia. "En Kim was ook echt beschermend. Als ze dacht dat iemand in hun vriendengroep probeerde om mij om een selfie te vragen of zou proberen hun kinderen met mij te laten FaceTimen, was ze buitengewoon verdedigend. Ik was zo geschokt en ook dankbaar."

Depressies, verslaving en paniekaanvallen

Sia heeft er in het verleden nooit een geheim van gemaakt dat het niet altijd goed was gesteld met haar mentale gezondheid. Zo leed ze aan depressies, was ze verslaafd aan pijnstillers en alcohol en moest ze in 2010 verschillende promotie-evenementen en shows annuleren vanwege haar slechte gezondheid. Ze had last van paniekaanvallen en overwoog te stoppen met optreden en toeren.

Later verklaarde ze dat bij haar de ziekte van Graves was vastgesteld - een auto-immuunziekte die wordt gekenmerkt door een overactieve schildklier. Door rust en een schildklierhormoonvervangingstherapie werdt haar gezondheid beter. In 2019 onthulde Sia dat ze lijdt aan het Ehlers-Danlos-syndroom; een verzamelnaam voor een zeldzame groep erfelijke bindweefselafwijkingen.