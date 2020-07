Gisele Bündchen laat ter ere van haar veertigste verjaardag veertigduizend bomen planten in het Amazone-regenwoud in Brazilië. Dat meldt het voormalige topmodel zaterdag op Instagram.

Bündchen deelde de boodschap bij een foto waarop ze bomen plant met haar man Tom Brady, zoon Benjamin (10) en dochter Vivian (7).

"Zoals sommigen van jullie weten, mijn verjaardag is op 20 juli. En het is niet zomaar een verjaardag! Ik kan niet geloven dat ik veertig word!" aldus Bündchen. "Ik heb het gevoel dat er een heel nieuw hoofdstuk in mijn leven begint, en ik wilde het op een zinvolle manier vieren, dus besloot ik veertigduizend bomen te planten."

De Braziliaanse legt uit dat ze "al jaren bomen plant voor verschillende projecten" en gelooft dat dit "de beste manier is die ze kent om terug te geven aan moeder aarde".

Aanvankelijk was Bündchen van plan om haar verjaardag te vieren door zelf met haar familie bomen te planten in het Amazoneregenwoud in Brazilië, "maar dat is nu onmogelijk". Toen kwam ze op het idee om al haar vrienden en familie te vragen bomen te laten planten, in plaats van een cadeau te geven.