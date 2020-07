André Hazes (26) heeft weer contact met zijn zus Roxeanne Hazes (27). Dat vertelde de zanger zondag aan RTL Boulevard.

"Ik kreeg toevallig net nog een appje van haar, zo over en weer", vertelt André. "Dat gaat gewoon rustig aan. We hebben elkaar nog niet gezien, maar dat gaat goed komen."

Op de vraag of ze elkaar binnenkort weer eens in het echt zullen zien, antwoordt de zanger: "Dat lijkt mij wel. Alleen ben ik altijd druk, ik verzin altijd wel iets om te doen. Dus ik denk dat Monique (Westenberg, red.) gewoon een afspraak moet plannen en dat we dan op de stoep staan."

Het hernieuwde contact begon via sociale media. "Ik zag dat zij mij volgde. En toen dacht ik: ik ga haar terug volgen", zegt André. "Want wat is dit eigenlijk ook voor onzin, weet je wel."

'Ik doe erg mijn best om ze weer samen te brengen'

Roxeanne en André kregen jaren geleden ruzie toen André een relatie kreeg met Monique Westenberg. Het leeftijdsverschil tussen André en de zestien jaar oudere Westenberg speelde hierbij een rol, maar was volgens Roxeanne "niet het enige probleem". Ook met Rachel had André ruzie, maar dat legden de twee in december 2017 bij.

In januari vertelde Rachel Hazes aan Story dat "haar grootste wens zou zijn dat broer en zus allebei op haar vijftigste verjaardag aanwezig zouden zijn". "Ik doe erg mijn best om ze weer samen te krijgen. Geloof me, ik doe niet anders. Iedere moeder wil haar gezin toch bij elkaar hebben? Ik heb twee zulke leuke en fijne kinderen en heb er dan ook alle vertrouwen in dat ze elkaar weer zullen vinden."