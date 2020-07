Heleen van Royen is oma geworden van kleinzoon Spencer, laat ze zondag weten via Instagram.

"Wat zijn we blij dat je er bent", aldus Van Royen. De schrijfster vertelt niet wanneer haar kleinzoon ter wereld is gekomen.

In maart werd bekend dat Van Royens dochter Olivia in verwachting was van een zoon. De auteur noemde haar aanstaande grootmoederschap bij een foto van haar dochter met een bolle buik "het beste nieuws van 2020".

Olivia van Royen is de dochter uit het huwelijk van presentator Ton van Royen en de 55-jarige schrijfster. Van Royen behield na de scheiding diens achternaam en heeft sinds enkele jaren een relatie met drummer Bart Meeldijk.

Heleen van Royen deelt een foto van zichzelf met haar kleinzoon (bron: Instagram/Heleenvanroyen).