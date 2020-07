Prinses Beatrice en koningin Elizabeth droegen dezelfde diadeem op hun trouwdagen in respectievelijk 2020 en in 1947, blijkt uit details die Buckingham Palace zaterdagavond via Twitter heeft prijsgegeven over het huwelijk van de Britse prinses.

De diadeem behoorde toe aan koningin Mary (1867-1953), de grootmoeder van koningin Elizabeth II. De huidige Britse vorstin is de nieuwe eigenaar van het sieraad.

Ook de jurk die prinses Beatrice droeg tijdens de huwelijksceremonie, is volgens de informatie die het Britse koningshuis vrijgaf eigendom van koningin Elizabeth. Het kledingstuk is een ontwerp van Norman Hartnell.

Vrijdag bevestigde het Britse koninklijk huis dat Prinses Beatrice (31) en Edoardo Mapelli Mozzi (37) hun door het coronavirus uitgestelde huwelijk vrijdagochtend in besloten kring hadden gevierd. De twee trouwden in Windsor, in het bijzijn van onder anderen koningin Elizabeth, prins Philip en prins Andrew, de vader van Beatrice.