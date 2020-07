Big Sean, die in 2013 kort verloofd was met de overleden actrice Naya Rivera, heeft op Instagram een eerbetoon aan haar gedeeld. De rapper sprak zich nog niet eerder uit over de onverwachtse dood van de Glee-actrice.

"Rust in vrede, Naya", schrijft de 32-jarige Big Sean (echte naam Sean Michael Leonard Anderson) bij een foto van Rivera.

"Je bent een heldin. Niet alleen omdat je je zoon hebt gered, maar ook omdat je barrières hebt gebroken voor veel mensen, die zich hierdoor zelfverzekerder voelden en voor zichzelf op durfden te komen."

Rivera speelde in Glee de rol van Santana Lopez, een van de eerste Latijns-Amerikaanse lhbti-seriepersonages op de Amerikaanse televisie.

De rapper kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd met Rivera. "Ik koester alles dat we hebben meegemaakt, omdat het me een wijzer en beter persoon heeft gemaakt. Ik ben nu in rouw en in shock. Ik kan nog niet geloven dat dit echt is gebeurd."

1 Dit waren enkele hoogtepunten van Naya Rivera in Glee

Rivera vermoedelijk overleden tijdens zwemmen

Het lichaam van Rivera werd maandag gevonden in het water van Lake Piru in de staat Californië.

Rivera is naar alle waarschijnlijkheid met haar vierjarige zoontje een stukje gaan zwemmen toen ze te maken kreeg met een onderstroom die hen meevoerde. De politie verwacht dat de actrice "al haar energie heeft gebruikt om haar zoontje terug op de boot te krijgen", waarna ze niet voldoende energie had zichzelf nog te redden. Ze is 33 jaar oud geworden.

De actrice en de rapper verloofden zich in 2013, nadat ze elkaar zes maanden kenden. Na vijf maanden besloot het koppel hun relatie te verbreken.