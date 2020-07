Damián, de zoon van Sylvie Meis en Rafael van der Vaart, verhuist van het Duitse huis van zijn moeder naar zijn vader in Denemarken, vertelt het voormalige koppel vrijdag aan Bild. De veertienjarige zoon van de presentatrice en de voormalig voetballer is opgenomen in de jeugdopleiding van de Deense voetbalclub Esbjerg.

“Ik heb even nagedacht en hij zei me ook dat dit echt zijn droom was", aldus Meis over de wens van de zoon die ze heeft met Van der Vaart. "Het was voor mij wel emotioneel." Wanneer zoon Damián precies verhuist, is niet bekend.

Volgens Meis hebben zij en Van der Vaart "veel met elkaar gepraat en contact gehad" over de verhuizing van hun zoon. Hierbij was volgens de presentatrice ook handbalster Estavana Polman, Van der Vaarts huidige vriendin, in goede harmonie aanwezig.

Van der Vaart en Polman wonen in Esbjerg, omdat Oranje-international Polman daar op het hoogste niveau handbalt.

Van der Vaart en Meis waren getrouwd van 2005 tot 2013. Woensdag werd bekend dat het in april vanwege de coronacrisis uitgestelde huwelijk van Meis met kunstenaar Niclas Castello in augustus plaatsvindt in Florence.