Prinses Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi zouden hun door het coronavirus uitgestelde huwelijk al binnen besloten kring hebben gevierd, meldt The Evening Standard vrijdag. Het koppel had geen nieuwe datum voor hun bruiloft bekendgemaakt, maar zou elkaar recentelijk al het jawoord hebben gegeven.

Volgens de Britse krant trouwden de twee in Windsor in het bijzijn van onder anderen koningin Elizabeth en prins Philip. Buckingham Palace heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Het was de bedoeling dat de prinses en Mozzi op 29 mei een grootste bruiloft zouden vieren in St James's Palace, maar dit moesten zij wegens de uitbraak van COVID-19 noodgedwongen uitstellen. Of ze elkaar alsnog het jawoord gaven op deze datum, is niet duidelijk.

Beatrice en Mozzi zouden sinds november 2018 een relatie hebben. In maart 2019 verschenen ze voor het eerst officieel als stel in het openbaar op een gala in Londen. Het koppel heeft zich in september 2019 tijdens een weekend weg in Italië verloofd.

De prinses is de kleindochter van koningin Elizabeth en de dochter van de in 1996 gescheiden prins Andrew en Sarah Ferguson.