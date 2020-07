Prinsessen Amalia, Ariane en Alexia vonden het lastig dat ze hun leeftijdsgenoten tijdens de lockdown niet konden zien. Koningin Máxima vertelt aan NU.nl dat haar dochters het niet makkelijk vonden dat ze niet naar school konden.

Tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie op Huis ten Bosch vertelt de koningin dat de eerste weken van de lockdown ook lastig waren voor de leden van de koninklijke familie: ineens mochten de drie tienerdochters niet meer naar school en het was nog erg zoeken naar de beste manier om thuis les te volgen.

"Eerst moesten de scholen bedenken wat ze zouden gaan doen, en iedere docent deed iets anders. Het duurde even voor de communicatie goed op orde was, dat de machine goed op orde was. Langzaam hebben we een ritme gevonden, de eerste twee weken was het echt zoeken: hoe doen we dit met elkaar? Wij moeten werken, zij moeten werken en waar doen we dat dan?", aldus de koningin.

Prinsessen zeiden: 'Ik mis school'

Haar dochters misten met name het contact met klasgenoten. "Uiteindelijk is het voor kinderen het leukst om hun leeftijdsgenoten te zien, dus dat was voor hen echt het moeilijkste deel. Ze zeiden ook: 'Ik mis mijn vriendinnen.'"

Koning Willem-Alexander vult aan: "Ze hebben zelfs durven toegeven: 'Ik mis school, nooit gedacht dat ik school zou gaan missen.'"

Net als veel ouders hebben ook de koning en koningin hier en daar geholpen met het schoolwerk dat vanuit huis gedaan moest worden. Koningin Máxima: "Ik moet zeggen dat het niet echt nodig was. Wiskunde af en toe, maar niet veel. Andere kinderen hadden dat meer, moet ik zeggen."

"Het was niet specifiek meer dan op andere momenten, nee", aldus de koning.