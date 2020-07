Bram Moszkowicz moet zijn neef Yehudi Moszkowicz een vergoeding van 10.000 euro betalen, zo bevestigt de rechtbank Midden-Nederland vrijdag aan NU.nl na berichtgeving in Nederlandse media. De voormalige advocaat deed in 2015 onrechtmatige uitlatingen over zijn neef, die ook werkzaam is als advocaat.

Zo vertelde Bram Moszkowicz (60) dat Yehudi (39) "zijn achternaam niet waard is", erkende hij hem niet als goede jurist en noemde hij hem "een niemandal".

Yehudi Moszkowicz eiste hierop een vergoeding, die door de rechtbank is toegekend. Ook werd een rectificatie geëist, maar dat is volgens de rechtbank niet nodig.

De bekende advocatenfamilie Moszkowicz was jaren verwikkeld in een ruzie over het gebruik van de familienaam.

De broers Max en David Moszkowicz eisten van hun neefje Yehudi dat hij stopte met het gebruik van de merknaam Moszkowicz Advocaten. In 2014 haalde Yehudi Moszkowicz echter zijn gelijk: het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom wees alle claims van zijn ooms op het alleengebruik van de bekende naam af.

Bram Moszkowicz werd zelf in 2013 uit het ambt gezet omdat hij volgens het Hof van Discipline het vertrouwen van zijn cliënten had beschaamd en grote bedragen contant geld had aangenomen zonder dat te melden. De voormalige strafrechtadvocaat ging hier vergeefs tegen in beroep.