Maxime Meiland en haar familie zitten niet te wachten op ongenode gasten op hun terrein. Op Instagram vraagt de dochter van Martien Meiland fans om niet langer onaangekondigd het chateau te bezoeken.

Meiland, die zelf momenteel in Nederland is, heeft van haar ouders begrepen dat in de afgelopen dagen weer regelmatig mensen ongevraagd het terrein van Chateau Marilleaux betraden.

"Het zijn hele lieve fans, dat wel, maar mensen die onaangekondigd op het terrein komen. En aangezien wij momenteel gesloten zijn, stellen we het heel erg op prijs als mensen gewoon lekker thuis of op hun vakantiebestemming blijven", zegt Meiland.

Ze vraagt hen geen bezoekjes meer te brengen aan Chateau Marilleaux, de Franse bed and breakfast die de familie in een realityserie op poten zette. "Het is uiteindelijk ook gewoon ons huis en privé."

Van het programma Chateau Meiland zijn tot nog toe drie seizoenen uitgezonden. Een vierde seizoen staat nog op het programma. De laatste aflevering tot nu toe werd door 1,3 miljoen mensen bekeken. Vorig jaar won de familie Meiland de Gouden Televizier-Ring voor de realitysoap.