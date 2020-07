Rapper A$AP Rocky eist een contactverbod tegen een fan die hem naar verluidt al twee jaar stalkt. TMZ meldt rechtbankpapieren in handen te hebben, waar verschillende incidenten in beschreven staan.

Micaela Jimenez zou onder meer contact hebben gezocht met familieleden van de artiest. De vrouw zou al meerdere keren voor de deur hebben gestaan. Eén keer bereikte ze de slaapkamer van de artiest. Bij een recenter incident zou Jimenez door een beveiliger zijn weggestuurd en vervolgens de auto van A$AP Rocky hebben overgoten met zwarte inkt.

Het verzoek om een contactverbod is volgens TMZ vooralsnog afgewezen. De bedreigingen zouden volgens de rechter zijn gericht op de vrienden en beveiliging van A$AP Rocky, in plaats van de rapper zelf. In augustus vindt een nieuwe hoorzitting plaats.