René van der Gijp (59) is donderdag getrouwd met Minouche de Jong (46) op het strand in Noordwijk. Het kersverse echtpaar poseerde vlak na de huwelijksceremonie voor de pers en liet hun ringen zien.

Het huwelijk werd geleid door zangeres Imca Marina. Er waren volgens RTL Boulevard ongeveer veertig mensen aanwezig toen de twee hun jawoord gaven.

Op het feest dat donderdagavond gevierd wordt zullen zo'n honderd gasten zijn. Ook Veronica Inside-collega's Wilfred Genee en Johan Derksen zijn uitgenodigd. Danny Vera verzorgt een optreden op het feest.

Begin dit jaar kondigde het koppel aan te gaan trouwen. Wegens het coronavirus stelden ze hun bruiloft eerder uit.

Koppel leerde elkaar in 2016 kennen

De Jong en Van der Gijp komen allebei uit Dordrecht en zijn ongeveer twee jaar samen. Ze leerden elkaar kennen in 2016, doordat hun kinderen bij elkaar op school zaten.

Voor Van der Gijp is het zijn tweede huwelijk. Hij was van 1988 tot 1995 getrouwd met de moeder van zijn oudste zoon Sanny. Met Daniëlle Slijthof, die in 2016 onverwachts overleed, kreeg hij zoon Nicky.

Het echtpaar poseert voor het strandpaviljoen waar zij in het huwelijk traden. (foto: BrunoPress)

Van der Gijp en De Jong laten hun trouwringen zien (foto: BrunoPress)

Het koppel kust elkaar op het strand van Noordwijk. (foto: BrunoPress)



Het koppel viert donderdagavond met zo'n honderd gasten hun huwelijksfeest. (foto: BrunoPress)