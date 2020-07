Alexia Olympia, de tweejarige dochter van Serena Williams en haar man Alexis Ohanian, stelt elke dag de outfit van haar ouders samen. De tennisster vertelt in gesprek met People dat haar jonge dochter een goed oog voor stijl heeft.

"Voordat ze gaat slapen, kiest ze uit wat we de volgende dag moeten dragen", aldus de 38-jarige Williams, die regelmatig op Instagram foto's van haar dochters kledingkeuzes deelt.

"Dan zegt ze bijvoorbeeld dat ik een blauw shirt moet aantrekken en kiest ze de schoenen uit die daarbij passen. Ze wil altijd dat ik hakken draag."

Ook komt het regelmatig voor dat Alexia in dezelfde outfit als haar moeder rondloopt. "We hebben zelfs dezelfde pyjama's. Als ze me iets ziet dragen dat zij ook heeft, wil ze zich gelijk omkleden zodat we een tweeling kunnen zijn."

Juwelen mag de peuter nog niet van haar ouders dragen. "Als me iets overkomt, dan mag ze al mijn sieraden hebben. Maar tot die tijd, nee."

Alexia Olympia werd in september 2017 geboren.

Williams en haar dochter in dezelfde prinsessenjurk. (beeld: BrunoPress)