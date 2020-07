Giel Beelen, die sinds kort weer vrijgezel is, wil eerst leren meer van zichzelf te houden voor hij in een nieuwe relatie stapt. Dat vertelt hij donderdag aan RTL Boulevard.

"Ik weet dat er nu mensen gaan zijn die denken: ja jongen, jij trekt je af op jezelf", aldus de radio-dj, die donderdag bekendmaakte over te stappen van Radio Veronica naar NPO Radio 2. "Misschien heb ik dat uitgestraald of zo, maar het is echt het tegendeel."

De 43-jarige Beelen zag zijn relatie met Malou, die hij leerde kennen door het programma First Dates, onlangs op de klippen lopen. Daarop suggereerde Patty Brard dat de twee niet echt samen waren, maar deden alsof voor de kijkcijfers.

"Natuurlijk hadden we echt wat", stelt de dj. "Ik heb nog wel even met Patty geappt, want ik vond wat ze zei een belediging voor onze relatie. Je bent toch niet maandenlang met iemand samen terwijl het eigenlijk niets is."

Tot een jaar geleden was Beelen samen met de twaalf jaar jongere Nicolien, met wie hij ook samenwoonde.