Linda de Mol voor body positivity in bikini op de cover, na Gooische Vrouwen-film ook kritiek op serie en Giel Beelen heeft een nieuwe baan. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

"Lekker body positief. Vanaf nu houden we op met zeuren", kopte tijdschrift LINDA. deze week op de cover. Linda de Mol, gehuld in slechts een zwarte bikini, keek vol zelfvertrouwen de camera in en toonde ons dat je ook op je 56e heel strakke buikspieren kan hebben.

Dat ophouden met zeuren sloeg op de presentatrice zelf, die in haar editorial schreef flink onzeker te zijn over haar uiterlijk. "Mijn kinderen weten al dat ze me echt niet in mijn bikini moeten fotograferen omdat ik mezelf dan zo dik en lelijk vind dat ik de foto's meteen wis." Linda wilde zich over haar eigen onzekerheden heen zetten en hoopt anderen daarmee te inspireren.

Hoewel de presentatrice dus zelf klaar is met zeuren, begon het gezeur al snel: wat heeft iemand die er zo goed uitziet in bikini met body positivity te maken? En ziet Linda er wel echt zo goed uit, was het geen fotoshop?

Linda antwoordde zelf op die laatste vraag: nee, er was geen fotoshop aan te pas gekomen. "Dan zou dit zijn doel natuurlijk ook compleet voorbij schieten. Het idee alleen al: aandacht besteden aan body positivity en dan met een bewerkte foto aankomen. 'Het kan niet, die best dunne armen met dat brede onderlijf', schreef iemand. Tja, dat is dus mijn lijf. Als ik had gefotoshopt, had ik mezelf wel een taille gegeven."

Hoewel het vervelend is dat mensen twijfelen aan de authenticiteit van de foto, moet het toch een compliment voor de presentatrice zijn geweest: ze ziet er zó goed uit dat mensen niet geloven dat zij het is. En wat betreft die discussie of dit nu body positivity is: dat iemand die heel onzeker is over zijn of haar lijf zich op deze manier bloot durft te geven is toch hartstikke positief? Ongeacht of die persoon een maat 34 of een maat 52 heeft: het gaat om het gevoel van het model zelf. En positief naar jezelf kijken, is goed met ieder maatje.

Altijd het kindermeisje of de schoonmaakster

We blijven even bij Linda de Mol, die weliswaar de overstap naar SBS maakte, maar momenteel volop te zien is in de herhalingenzomer van RTL. Bij de commerciële zender vonden ze het niet nodig de hele zomer door te gaan met een dagelijkse talkshow en zo komt het dat we niet naar Beau of Jinek kijken op de late avond, maar naar de zoveelste herhaling van Gooische Vrouwen.

Oplettende kijkers zien daar een kleine verandering: de zender waarschuwt dat er stereotyperingen in de serie zitten. Regisseur Will Koopman maakte onlangs al bekend dat de film een make-over krijgt omdat er onderdelen in zitten die niet meer van deze tijd zijn, maar de serie blijft in zijn oude glorie bestaan.

Cystine Carreon was in de serie langere tijd te zien als kinderjuf Tippi Wan, of zoals personage Martin Morero haar noemde: "Een wandelende bamihap." Hoewel dergelijke grapjes een paar jaar geleden oké werden gevonden, is inmiddels het besef gekomen dat het niet per se grappig is racistische opmerkingen te maken - vandaar die waarschuwing.

Cystine zou de rol nu ook niet meer aannemen. "Ik denk dat het grootste deel van de kijkers in die tijd ook blanke mensen waren die daar het kwaad niet in zagen. Als ik zo'n rol weer zou moeten doen, zou ik daar heel anders tegenover staan en zou ik het waarschijnlijk niet doen."

Bedankt en tot ziens

Maandenlang gingen er geruchten over Giel Beelen: zou hij eruit geknikkerd worden bij Radio Veronica? De luistercijfers van de eens zo populaire dj vielen vies tegen en dat terwijl hij toch bakken met geld zou hebben gehad van John de Mol voor zijn overstap.

Radiokenners waren ervan overtuigd dat dit weleens het einde van zijn carrière kon gaan betekenen, want de schepen waren achter hem verbrand en nu hij niet meer populair was, zou er niks meer op zijn pad komen.

Maar toen was daar goed nieuws voor Giel: deze week kondigde de radio-dj aan over te stappen naar NPO Radio 2 waar hij toch weer voor zijn oude werkgever BNNVARA aan de slag mag. Wel elke werkdag van 4.00 tot 6.00 uur, maar dat mocht voor Giel de pret niet drukken: hij houdt wel van vroeg opstaan.

Of het daadwerkelijk zo rammelde aan de achterkant bij Talpa is niet helemaal duidelijk, maar Giel was al een tijdje niet meer gelukkig bij het bedrijf. Bij Radio 2 mag hij gewoon weer bandjes uitnodigen, zoals hij graag deed voor hij naar de commerciëlen ging. Nu nog even kijken welke band er ook geen problemen mee heeft de wekker om 3.00 uur te zetten.