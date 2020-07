Kourtney Kardashian wil weer opnames maken voor de realityserie Keeping Up with the Kardashians, meldt haar zus Khloé woensdag in The View. Kourtney Kardashian bevestigde begin juli dat ze uit de realityserie over haar familie was gestapt om meer privacy in te hebben.

"Op dit moment zijn we opnames aan het maken en Kourtney wil dit ook doen, maar in haar eigen tempo", aldus Khloé Kardashian over het aankomende negentiende seizoen van Keeping Up with the Kardashians. "Dat is iets opwindends om naar uit te kijken."

In april waren er na een fysieke ruzie met haar zus Kim tijdens een aflevering van Keeping Up with the Kardashians geruchten dat Kourtney Kardashian de realityserie zou hebben verlaten. Begin juli bevestigde de realityster de op een tweet van haar gebaseerde berichten.

"Ik heb voor de show veertien jaar non-stop gefilmd", aldus Kourtney Kardashian over haar besluit om te stoppen met Keeping Up with the Kardashians. "Ik voelde me niet langer voldaan en het werd een ongezonde omgeving voor me. Ik ben privacy steeds gaan meer waarderen en kwam erachter dat dit in balans brengen met een realityshow moeilijk is."