Het fitnessbedrijf van Wendy van Dijk maakt toch een doorstart, meldt haar management aan NU.nl. Begin juli werd bekend dat haar bedrijf rond speciale Disq-schijven die gebruikt kunnen worden bij het sporten failliet werd verklaard.

Van Dijk startte de onderneming met voormalig zakenpartner Robert Boekma. Hij is nu niet meer betrokken bij het bedrijf.

"Na een periode van verschil van inzicht tussen de bestuurders/aandeelhouders van Disq Mobile Gym Nederland, die helaas moest leiden tot dit faillissement, komt de onderneming hopelijk in rustiger vaarwater", zo staat in de verklaring van Van Dijks management.

"Na uitgebreid te hebben gesproken met beide partijen meent de curator dat met een doorstart in samenwerking met Wendy van Dijk de belangen van crediteuren en werknemers uiteindelijk het best zullen zijn gediend."

De presentatrice laat weten "verheugd" te zijn dat de abonnees gebruik kunnen blijven maken van de dienstverlening en dat het personeel van Disq het werk kan voortzetten.

De Disqs werden door bekende vrienden van Van Dijk gepromoot en ze gebruikte haar tijdschrift en socialemediakanalen ook regelmatig om reclame te maken voor de schijven. Aan NU.nl bevestigde de manager van de presentatrice eerder dat er een verschil van inzicht is geweest in de onderneming en dat dat de oorzaak is van het faillissement.