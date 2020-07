Megan Thee Stallion heeft woensdag een reactie gegeven op het eerdere nieuws dat zij betrokken zou zijn geweest bij een schietpartij. Diverse Amerikaanse media meldden maandag dat de 25-jarige rapper gearresteerd werd, maar op Instagram laat ze weten juist het slachtoffer te zijn geweest van de doelgerichte schietpartij en dat ze momenteel herstelt in het ziekenhuis.

"Zondagochtend ben ik beschoten", zegt Stallion op Instagram. "Het is het resultaat van een doelgerichte aanslag op mij. Ik ben nooit gearresteerd, de politie heeft mij naar het ziekenhuis gebracht."

De artiest vertelt niet of de wonden ernstig zijn. "Ik ben ontzettend dankbaar dat ik nog leef en dat ik hier weer volledig van ga herstellen. Ik focus me nu daarop, zodat ik mijn leven weer kan voortzetten en zo snel mogelijk weer muziek kan maken."

Bij de schietpartij was ook rapper Tory Lanez betrokken, zo werd maandag bekend. Hij zou wel zijn gearresteerd, al is het niet duidelijk of hij ook verdachte is van de schietpartij. Wel maakte TMZ duidelijk dat er een pistool in zijn auto werd gevonden. Beide artiesten waren daar op een huisfeest.

Stallion werd dit jaar uitgeroepen tot beste vrouwelijke hiphopartiest bij de BET Awards. Ze is onder meer bekend van het nummer Savage, dat ze opnam met Beyoncé.