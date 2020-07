Dave Franco (35) en Alison Brie (37) namen ter voorbereiding van Bries rol in Franco's film The Rental samen MDMA. De hoofdpersonages gebruiken de feestdrug in een scène en het acteurskoppel wilde het daarom van tevoren uitproberen.

"We realiseerden ons dat we Molly (zoals MDMA in Amerika ook wel genoemd wordt, red.) acht jaar geleden voor het laatst hadden gebruikt, op de avond dat we elkaar ontmoetten", vertelt Brie, bekend van onder meer GLOW en Community, in gesprek met Variety.

"Dus Dave zei: 'Misschien moet je het weer eens nemen'." Het koppel besloot daarop de partydrug te gebruiken en legden hun ervaring vast op video en maakten notities.

"Als er een dvd komt van The Rental, dan is dat vast te zien in het bonusmateriaal", denkt Brie. "We hebben de beelden ook gestuurd naar de andere acteurs, maar die zeiden: 'We hebben deze drug eerder gedaan. We hebben deze video's niet nodig'."

Koppel werkt aan romantische comedy

The Rental verschijnt 23 juli en de thriller is het regiedebuut van Franco, die eerder als acteur te zien was in films als Now You See Me en The Disaster Artist. Zijn volgende project wordt waarschijnlijk een nog titelloze romantische comedy die hij samen schreef met Brie, met wie hij in 2017 trouwde.

Het is de bedoeling dat Franco de film gaat regisseren, Brie neemt de hoofdrol op zich. Het koppel schreef de film tijdens hun quarantainetijd tijdens de coronacrisis.

Ze lieten zich voor de film inspireren door romcomklassiekers als When Harry Met Sally en Pretty Woman. "In veel recente romcoms wordt de lat niet hoog gelegd", vindt Franco. "Deze films zijn niet over de top en er wordt ontzettend goed in geacteerd."