Sylvie Meis (42) en haar verloofde Niclas Castello (41) trouwen volgende maand in het Italiaanse Florence. Dat meldt het Duitse tijdschrift Gala woensdag.

Oorspronkelijk zou het huwelijk van Meis en Castello al in mei plaatsvinden, maar vanwege het coronavirus werd de bruiloft toen verplaatst.

Het uitkiezen van de locatie van de bruiloft was voor Meis en Castello naar eigen zeggen eenvoudig. "Ik werd helemaal verliefd op de locatie, een prachtig boetiekhotel met een fantastisch uitzicht over de stad. Zeer stijlvol en met een spiegelzaal zoals in Versailles."

In oktober vorig jaar werd duidelijk dat Meis en Castello trouwplannen hebben. De presentatrice werd met een verlovingsring gezien, waarna haar management het nieuws bevestigde.

Meis en Castello leerden elkaar in juni vorig jaar kennen op de bruiloft van een gezamenlijke vriendin. Meis was van 2005 tot 2013 getrouwd met voetballer Rafael van der Vaart.