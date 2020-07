Linda de Mol wilde zich in de nieuwe uitgave van haar blad LINDA. hardmaken voor body positivity en besloot in bikini te poseren voor de coverfoto. De presentatrice zegt tegen LINDA.nl dat de foto niet is bewerkt om haar slanker te laten lijken.

De Mol zegt veel reacties te hebben ontvangen op de foto. Het grootste deel van die reacties was positief, maar toch zijn er ook mensen die aan de authenticiteit van de foto twijfelen.

"Wat betreft de suggesties dat er sprake zou zijn van Photoshop (sommigen beweerden zelfs dat er een heel ander lichaam aan mijn hoofd geplakt is) kan ik garanderen dat ik absoluut niet slanker of strakker geshopt of hoe dan ook veranderd ben", zegt de presentatrice.

"Dan zou dit zijn doel natuurlijk ook compleet voorbij schieten. Het idee alleen al: aandacht besteden aan body positivity en dan met een bewerkte foto aankomen", gaat ze verder. "'Het kan niet, die best dunne armen met dat brede onderlijf', schreef iemand. Tja, dat is dus mijn lijf. Als ik had gephotoshopt, had ik mezelf wel een taille gegeven."

De Mol vindt toch dat ze haar doel bereikt met de cover. Ze krijgt namelijk reacties van vrouwen die zich meer in haar foto dan in een van een afgetraind model kunnen vinden en hun eigen onzekerheden willen overwinnen. "Heel fijn om te lezen, en precies wat de bedoeling van deze cover was, want ik vond het echt doodeng om op mijn leeftijd en met mijn maatje in bikini te poseren."

Linda de Mol poseert in bikini voor de cover van haar magazine LINDA. (Foto: Instagram LINDA.)