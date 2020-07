Loiza Lamers wilde vroeger nooit kinderen krijgen omdat ze zelf erg gepest is. Inmiddels denkt het model daar anders over en vindt ze het jammer dat ze zelf nooit zwanger kan worden.

"Wat scheelt is dat ik van jongs af aan heb geweten: ik word wel vrouw, maar voor mij is dat geen optie. Ik vind het veel erger voor alle vrouwen in de wereld die vroeger met poppen speelden, ooit mama wilden worden en er later achter kwamen dat ze geen kinderen kunnen krijgen", aldus het 25-jarige model in gesprek met Grazia.

Lamers werd geboren als jongen en is open over haar transitie. Ze vindt het belangrijk te strijden voor acceptatie en zet zich daar op allerlei manieren voor in. Als kind werd ze flink gepest en dat had ook effect op haar ouders. Dat maakte dat ze altijd zei geen kinderen te willen.

"Toen werd een van mijn beste vriendinnetjes zwanger, de eerste in mijn omgeving. Ik heb superhard gehuild. Dat overviel me, waar kwam dat vandaan? Tuurlijk, het waren tranen van geluk, en ik ben een emotionele meid, maar ik vond het in één keer zo mooi en bijzonder", aldus Lamers.

"Naarmate ik ouder word, vind ik het jammer dat ik niet de keuze heb om wel of geen kinderen van mezelf te hebben. Als ik mijn vriendin zie met dat kleine wondertje in haar buik, dan koppel ik het niet meer alleen maar met dat kind waarin ik mezelf zag. Het is een godsgeschenk."

Model staat inmiddels open voor een relatie

Een kind is geen "must", zo zegt de 25-jarige Lamers, maar ze zou het wel heel leuk vinden om in de toekomst een kind te adopteren of via een draagmoeder te krijgen als een toekomstige partner dat liever zou willen. Die partner is er nu nog niet, maar inmiddels staat het model wel open voor een relatie.

"Ik ben nog steeds single. Sinds anderhalf, twee jaar sta ik wel open voor een relatie. Voor die tijd heb ik me altijd gefocust op mezelf en mijn transitie. Er was geen ruimte voor iemand aan mijn zijde, want mijn lijf was nog niet compleet. Na mijn operatie kwam Holland's Next Top Model en lag de focus op mijn carrière. Nu is er ruimte voor, maar ik ben 'm simpelweg ook niet tegengekomen."