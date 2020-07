Evi Hanssen miste tijdens de lockdown vanwege het coronavirus de hartelijkheid en energie van Nederland. De Belgische presentatrice zegt niet te houden van de valse bescheidenheid in haar geboorteland, vertelt ze dinsdag in de Volkskrant.

"Als ik eerlijk ben: ik ben zó graag in Nederland", aldus Hansen, die naast Belgische programma's ook onder meer het Nederlandse 3 op reis maakte en tafeldame was bij De Wereld Draait Door. "Nederland is als een verliefdheid die maar blijft duren. Ik heb de hartelijkheid en energie gemist tijdens de lockdown."

"Ik hou niet van de valse bescheidenheid die je vaak ziet in Vlaanderen en ben directer dan de gemiddelde Belg", ligt de in België geboren en wonende presentatrice toe. "Wel houd ik van de Vlaamse beleefdheid. Ik probeer het te combineren: ik zeg wat ik vind, op een aangename manier. Ik kan echt niet kiezen."

Vanwege het coronavirus en de lockdown in België was de grens tussen Nederland en België op initiatief van de Belgen enkele maanden gesloten. Verschillende media meldden dinsdag dat de Belgische minister van Binnenlandse zaken Pieter de Crem en zijn Nederlandse collega Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zijn overeengekomen om, ook bij een nieuwe opleving van een virus zoals het coronavirus, de grenzen tussen Nederland en België niet meer te sluiten.