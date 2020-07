In mei liet Cilly Dartell weten dat er in februari opnieuw longkanker bij haar is vastgesteld. Toen was het nog te vroeg om te zeggen of de behandeling aanslaat, maar dat is wel het geval, zo meldt de presentatrice dinsdag op haar Instagram.

“Er is goed nieuws want de chemo lijkt zijn werk te doen. De tumor is geslonken dus dat is super super fijn", schrijft Dartell. "De behandelingen blijven nog wel even doorgaan. De komende twee jaar krijg ik iedere drie weken immuun therapie met daarbij een beetje chemo, gelukkig veel minder chemo dan hiervoor. Ik heb nog geen idee hoe ik daarop zal reageren, want deze week krijg ik pas de eerste."

Hoewel de voormalige presentatrice van Hart van Nederland en Shownieuws zich over het algemeen "hartstikke goed voelt" laat ze weten dat "de vermoeidheid soms plotseling om de hoek komt kijken".

"Dat geeft me een gevoel van onmacht, want ik wil zoveel. Gelukkig spreekt Jan (haar man, red.) me op dat soort momenten streng toe en ben ik blij dat ik me er aan kan overgeven. Dan zijn jullie weer op de hoogte. Vol goede moed gaan we voorwaarts!”

In 2016 werd bij Dartell voor het eerst longkanker vastgesteld. Hiervan werd ze genezen verklaard, maar dit jaar bleek de ziekte terug te zijn. De presentatrice onthulde in 2013 dat ze COPD heeft, een ziekte die vaak leidt tot ernstige benauwdheid, kortademigheid en veel hoesten.