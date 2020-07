Kate Middleton bracht, net als veel andere gezinnen, de afgelopen periode veel tijd thuis met haar gezin door. In gesprek met BBC Breakfast vertelt de 38-jarige hertogin dit als "uitdagend" te hebben ervaren.

"Het was een uitdaging", zegt Middleton. "Maar dat zal voor heel veel mensen gelden. Het was ontzettend fijn om meer tijd met de kinderen door te brengen, maar het leverde net zo veel stress op. Je zit toch op elkaars lip en moet thuis lesgeven, dat was best pittig. Ik heb altijd al veel respect voor leraren gehad, maar nu alleen nog maar meer."

Ook liet de hertogin zich ontvallen dat haar tweejarige zoon Louis nog weinig begrijpt van de coronamaatregelen. "Louis begrijpt niets van social distancing", zegt Middleton. "Hij wil met alles en iedereen knuffelen, vooral kindjes die jonger zijn dan hij."

In het interview, waarin de vrouw van prins William kwam praten over een nieuw online educatieplatform, vertelde ze ook over de enorme eetlust van haar kinderen George (6), Charlotte (4) en Louis. "Het zijn bodemloze putten. Ik ben net een oneindige voedselmachine die ze van eten moet voorzien."